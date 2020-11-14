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14 листопада 2020, 12:01 63

У Чернівцях через карантин сотні підприємців перекрили дорогу

14 листопада 2020, 12:01 63
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Вони вимагають дозволити їм працювати у вихідні
Вони вимагають дозволити їм працювати у вихідні
Фото: Суспільне
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У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях, вимагаючи у влади скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Сьогодні о 9:00 група підприємців зібралась на ринку, щоб обговорити проблеми, які у них виникли у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень.

Відомо, що підприємці написали звернення до керівництва облдержадміністрації з вимогою дозволити їм працювати.

Також протестувальники заявили, що вони можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Через карантин вихідного дня тисячі підприємців та працівників Калинівського ринку залишаються без роботи та заробітку. Тому ми вирішили сьогодні зібратися, щоб звернути увагу влади до наших проблем", – повідомив підприємець Василь Шкробанець.

Раніше заступник мера Чернівців Олександр Паскар заявив, що місто буде дотримуватися всіх вимог карантину вихідного дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях у вихідні не працюватиме один з найбільших ринків України.

карантин Чернівці протест митинг ринок
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