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На секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину
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15 жовтня 2020, 16:33 3

На секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину

15 жовтня 2020, 16:33 3
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Олександр Шамота планує оскаржити протокол в суді
Олександр Шамота планує оскаржити протокол в суді
Фото: Facebook
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На секретаря Полтавської міської ради Олександра Шамоту склали адмінпротокол за акцію «Ні закриттю», яка відбулася 10 жовтня у Корпусному саду.

Про це секретар міської ради Олександр Шамота повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

Складений адмінпротокол Шамота планує оскаржити у суді:

Платити нічого не збираюся і протокол оскаржимо в суді, як і всі протоколи, які сьогодні в антиконституційний спосіб виписують на підприємців Полтави",- заявив секретар міської ради.

Також він написав, що на сесії, які відбудеться 21 жовтня, запланували прийняти рішення про позов до Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності постанови Кабміну про карантинні зони.

Нагадаємо, раніше Шамота відмовився переводити місто на "помаранчеву" зону і закликав всі підприємства та перевізників працювати в звичайному режимі.

У свою чергу голова Полтавської ОДА закликав місцевих політиків не спекулювати на темі карантину заради рейтингів і дотримуватись карантинних обмежень заради збереження життя і здоров'я людей.

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