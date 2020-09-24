Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу

Президент також сказав, коли країна відкриє кордони

Президент також сказав, коли країна відкриє кордони

Фото: Офіс президента

Понад три тисячі випадків зараження коронавірусом на день в Україні – це і є друга хвиля захворюваності.

Як повідомляє RegioNews, про це під час брифінгу у Братиславі заявив президент Володимир Зеленський, де він перебуває з офіційним візитом.

"Зростає кількість хворих, тому у нас дійсно на сьогодні заборонений в’їзд закордонним громадянам. Я думаю, що це правильне рішення. У нас таке рішення було, коли у нас починалась перша хвиля – ми змогли її зупинити. Тоді на 40 млн громадян у нас було до 300 інфікованих людей", — сказа Зеленський.

За словами президента, як тільки в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю, "обов’язково будуть відкриті кордони для іноземних громадян".

"Сьогодні ми маємо три тисячі хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні. Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну", — додав він.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може піти на повний карантин і раніше 25 жовтня, і пізніше, все залежить від темпів поширення COVID-19.

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