"Слуги народу" бояться коронавірусу й не проводитимуть поки засідання фракції

Питання порядку денного та законопроєкти фракція "Слуга народу" обговорює в робочому чаті

Питання порядку денного та законопроєкти фракція "Слуга народу" обговорює в робочому чаті

Фото: Слуга народу / Facebook

Партія «Слуга народу» вирішила поки не проводити великі засідання фракції через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Про це розповів голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, пише RegioNews.

"Є зараз пропозиції щодо зборів онлайн. Я не думаю, що це ефективно у форматі 250 людей. Дійсно, через епідеміологічну ситуацію ми поки що вирішили не проводити (засідання фракції, - ред.)", - сказав Корнієнко.

Політик додав, що питання порядку денного та законопроєкти фракція "Слуга народу" обговорює в робочому чаті.

Раніше повідомлялося, що "Слуги народу" хочуть просити Зеленського ініціювати позачергове засідання Ради.