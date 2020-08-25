Влада Чернівців послабила карантин у місті

Рішення було ухвалено сьогодні

Рішення було ухвалено сьогодні

Фото: Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії міськради, пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Зокрема, рішення передбачає, що у місті дозволено роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень (за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння).



Окрім того, міськрада дала дозвіл на роботу суб’єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, ДЮСШ, спортивним клубам, секціям), за умови дотримання протиепідемічних заходів.



Водночас депутати підтримали дозвіл на роботу закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на одну людину.



Разом з тим, дозволено діяльність дошкільних навчальних закладів та ЗОШ, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.



Водночас рішення передбачає:

заборону роботи розважальних закладів, зон у межах торгових центрів;

проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Крім того, ухвала передбачає доручення управлінню освіти Чернівецької міськради "невідкладно підготувати проєкт рішення про відновлення роботи закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти".



Також рішення передбачає рекомендацію органам Нацполіції "не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть відповідно до даного рішення".



Разом з тим, у рішенні вказано, що Чернівецька міськрада звертається до міністра інфраструктури України щодо недопущення скасування зупинки поїздів далекого сполучення.

Як відомо, у Чернівцях сотні жителів пікетували міськраду.