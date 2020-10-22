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22 жовтня 2020, 10:09 4

У київських лікарнях за тиждень сталося два самогубства пацієнтів з COVID-19

22 жовтня 2020, 10:09 4
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Хворі вистрибнули з вікна 4 поверху
Хворі вистрибнули з вікна 4 поверху
Фото: з відкритих джерел
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У двох лікарнях Києва для пацієнтів з діагнозом COVID-19 сталися два випадки самогубства за останній тиждень. За фактами цих інцидентів поліція відкрила кримінальні провадження.

Як передає RegioNews, про повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "РБК-Україна".

За її словами, обидва загиблих перебували в інфекційних відділеннях двох столичних лікарень.

Так, жінка, яка перебувала на лікуванні в Олександрівській лікарні, вистрибнула з вікна 4 поверху. Отримані нею травми були несумісні з життям. "За словами свідків, жінка перед тим як зістрибнути поводилася емоційно неадекватно", - додала Максимець.

Ще одне повідомлення про самогубство надійшло 20 жовтня з Київської міської клінічної лікарні №8. Так, з 4 поверху вистрибнув 68-річний чоловік.

За цими фактами порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 115 КК - умисне вбивство з відміткою самогубство.

На даний момент поліція встановлює обставини і можливі причини трагічних випадків.

Раніше повідомлялось, що в Україні оновили офіційні дані щодо смертності від коронавірусу.

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