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25 листопада 2020, 09:49 12

У МОЗ назвали кількість медпрацівників, які звільнилися за час пандемії

25 листопада 2020, 09:49 12
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Їх вже близько 34 тисяч
Їх вже близько 34 тисяч
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися з початку епідемії коронавірусу складно, оскільки іноді вони переходять на роботу в іншу медустанову, але їх близько 34 тисяч.

Як передає RegioNews, про це міністр заявив в ефірі "5 каналу".

Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на дану хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це близько 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз по всім статистичним даним, коли закінчиться відповідний рік", - розповів міністр.

Він додав, що ще необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.

Степанов вважає, що робота медичних працівників в Україні недооцінена.

Раніше глава МОЗ зазначив, що в українського лікаря зарплата повинна стартувати з 22 тисяч гривень.

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