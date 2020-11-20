В Україні виявили 14 575 нових випадків COVID за добу

Госпіталізували 1 728 хворих

Госпіталізували 1 728 хворих

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 19 листопада коронавірус виявили у 14 575 осіб, померло 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

14 575 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей і 613 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805), Сумській (748) і Львівській (687), у Запорізькій (744), Черкаській (678), Харківській (634), Одеській (613) та Рівненській (612) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 598 085 осіб;

одужало - 274 324 людини;

летальних результатів - 10 598;

проведено ПЛР-тестів - 4 108 825.

Нагадаємо, 17 листопада коронавірус в Україні виявили у 13 357 осіб, померли 257 хворих.

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