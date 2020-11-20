09:26  20 листопада
В Україні виявили 14 575 нових випадків COVID за добу
09:44  20 листопада
Кравчук заявив про готовність обміну з Росією 11 осіб
08:11  20 листопада
ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" та ранили українського військослужбовця
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2020, 09:26 7

В Україні виявили 14 575 нових випадків COVID за добу

20 листопада 2020, 09:26 7
Читайте также на русском языке
Госпіталізували 1 728 хворих
Госпіталізували 1 728 хворих
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 19 листопада коронавірус виявили у 14 575 осіб, померло 229 хворих, одужали 7 845 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

14 575 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей і 613 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805), Сумській (748) і Львівській (687), у Запорізькій (744), Черкаській (678), Харківській (634), Одеській (613) та Рівненській (612) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 598 085 осіб;
  • одужало - 274 324 людини;
  • летальних результатів - 10 598;
  • проведено ПЛР-тестів - 4 108 825.

Нагадаємо, 17 листопада коронавірус в Україні виявили у 13 357 осіб, померли 257 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус вірус карантин хвороба інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи
Вілкул знявся: як на "малій батьківщині" Зеленського підфартило ахметівському "слузі"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »