10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
16:44  09 грудня
Карантин в Україні продовжили до весни
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 14:58 585

Конституційний Суд порушив справу через карантин вихідного дня

09 грудня 2020, 14:58 585
Читайте также на русском языке
Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації
Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Конституційний Суд України відкрив провадження за конституційним поданням щодо конституційності карантину вихідного дня.

Як пише RegioNews, про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження за поданням про конституційність так званого карантину вихідного дня", — йдеться в повідомленні.

Так, до Конституційного Суду надійшло подання народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету міністрів України, якою запроваджено так званий "карантин вихідного дня", який передбачає низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання у суботу та неділю.

Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім тих, які передбачені цією постановою.

Крім цього, автори подання зазначили, що обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачають вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

При цьому вона підкреслила, що предметом оскарження в цьому поданні не є запровадження карантину в цілому.

Нагадаємо, 8 грудня Конституційний суд відновив свої засідання після карантину.

суд Україна карантин Конституційний суд КСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »