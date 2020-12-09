Конституційний Суд порушив справу через карантин вихідного дня

Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації

Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації

Рixabay

Як пише RegioNews, про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження за поданням про конституційність так званого карантину вихідного дня", — йдеться в повідомленні.

Так, до Конституційного Суду надійшло подання народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови Кабінету міністрів України, якою запроваджено так званий "карантин вихідного дня", який передбачає низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання у суботу та неділю.

Також оскаржено положення постанови, якою передбачається заборона проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім тих, які передбачені цією постановою.

Крім цього, автори подання зазначили, що обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачають вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

При цьому вона підкреслила, що предметом оскарження в цьому поданні не є запровадження карантину в цілому.

Нагадаємо, 8 грудня Конституційний суд відновив свої засідання після карантину.