У МОЗ сказали, чи закриватимуть церкви на карантин

У відомстві вважають, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими

У відомстві вважають, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими

Фото: МОЗ

В Україні посилений карантин торкнеться і церков, оскільки, впроваджуючи нові обмеження, влада орієнтується на кількість захворілих.

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" сказав глава МОЗ Максим Степанов. "Питання справедливості — найголовніше. Я досить жорстко відреагував на розміщений у соцмережах допис "Епіцентру". Я вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими. Це стосується і церков", — заявив міністр. За його словами, впроваджуючи нові обмеження, влада орієнтується на кількість захворілих. "Якщо такі заходи стримують зростання, ніхто не буде тримати людей в додаткових обмежувальних заходів, якщо не буде необхідності. Зараз ми плануємо на три тижні, і будемо дивитися на динаміку", — підкреслив він. Степанов наголосив, що після перших вихідних не можна буде сказати, як вони спрацювали, "потрібно, щоби минуло трохи часу". Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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