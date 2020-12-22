У МОЗ сказали, в якій області COVID-ліжка зайняті найбільше

В середньому по країні зайняті 41,9% таких ліжок

В середньому по країні зайняті 41,9% таких ліжок

Рixabay

У Миколаївській області лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті 70,1%. В середньому по країні зайняті 41,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

Крім Миколаївської області, більш ніж наполовину лікарняні ліжка зайняті в Одеській області (52,9%) і Києві (50,5%).

За станом на 22 грудня в Україні введено 64 077 ліжок для COVID-19.

Також в країні продовжує скорочуватися показник захворюваності COVID-19. Зараз в Україні цей показник становить 385,3 при нормі 40. Двома днями раніше показник захворюваності становив 396,9. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (656,7), Черкаській (631,9) і Запорізькій (629,1) областях.

Нагадаємо, в Україні за 21 грудня коронавірус виявили у 8513 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, були госпіталізовані 1318 осіб, 14020 пацієнтів одужали.

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