Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Україна отримає близько 8 млн доз вакцини

Україна отримає близько 8 млн доз вакцини

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вакцина від коронавірусної хвороби світових виробників очікується в Україні в кінці I кварталу - на початку II кварталу 2021 року.

Про це він повідомив в ході години запитань у Верховній Раді, передає RegioNews.

Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини: кінець першого - початок другого кварталу", - зазначив Степанов.

Він також додав, що МОЗ знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer, постачання вакцини в Україну.

Нагадаємо, в Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, зафіксовано 235 летальних випадків.

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