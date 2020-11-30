Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов

Він заявив, що в закладі є засоби захисту, однак лікарі не мають до них повного доступу

Він заявив, що в закладі є засоби захисту, однак лікарі не мають до них повного доступу

Фото: із відкритих джерел

Житомирська ОДА проведе перевірки в обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського, яку напередодні відвідав міністр охорони здоров’я Максим Степанов і виявив недостатню кількість кисневих точок та засобів захисту у лікарів.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає RegioNews. Деякі питання у міністра були по лікарні ім. О. Гербачевського. Нами уже ініційована перевірка. Ми хочемо перевірити, наскільки адекватна статистика по кисневим точкам, а також зрозуміти, чи має місце такий випадок, що за наявності засобів індивідуального захисту в лікарів немає до них доступу”, - зауважила Остапченко. Вона додала, що після вивчення ситуації в лікарні ОДА повідомить про результати перевірок. Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині - дві міські та одну обласну. Внаслідок такої інспекції він виявив низку порушень.

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