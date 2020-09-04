Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки

Рішення прийняли у п'ятницю під час засідання міського штабу

Рішення прийняли у п'ятницю під час засідання міського штабу

Фото: Facebook

Міська влада Тернополя не буде закривати навчальні заклади, хоча місто із 7 вересня віднесли до “червоної” зони карантину.

Про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Надал, передає RegioNews.

Зрозуміло, ми хочемо щоб жителі міста були здоровими, але водночас мусимо забезпечити життєдіяльність міста. За період карантину економіка Тернополя фактично стоїть "на колінах”, бізнес малий і середній закривається, банкрутує, люди масово втрачають роботу”, - сказав мер.

Він додав, що місто за введення "жовтих” чи інших зон не отримує жодних компенсацій. На думку Надала, якщо зупинити діяльність підприємств та установ, Тернопіль повністю втратить надходження до бюджету і не зможе утримувати лікарні та профінансувати протиепідемічні заходи.

Тому життя міста не припиняється”, - повідомив він.

Також в Тернополі не будуть закривати школи та садочки, вони працюватимуть у штатному режимі.

Громадський транспорт переведуть у режим спецрейсів, він буде перевозити жителів міста, залучених до роботи на інфраструктурних об’єктах та у житлово-комунальній сфері.

Нагадаємо, у мера Тернополя підтвердили коронавірус, він на самоізоляції, раніше хворобу виявили у голови Тернопільської ОДА.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на карантинні зони з 7 вересня. До "червоної" зони будуть віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.