Стало відомо, які регіони можуть перевести на дистанційне навчання

Йдеться про регіони "помаранчевої" або "червоної" зони

Йдеться про регіони "помаранчевої" або "червоної" зони

Фото: flickr

Виконуючий обов'язки генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин надав роз'яснення щодо дистанційного навчання у школах після канікул. Переведення на таке навчання залежатиме від того, у якій карантинній зоні перебуває регіон.

Про це він розповів у коментарі "РБК-Україна", інформує RegioNews.

"Тут ситуація буде залежати від того, в якому регіоні чи районі перебуває школа, тому що сама ідеологія адаптивного карантину полягає в тому, щоб застосовувати різні підходи до різних територій", - сказав він.

Представник МОЗ зазначив, що у деяких регіонах ситуація з коронавірусом склалася таким чином, що відстежити контактних осіб дуже важко.

"Є також області, де ситуація керована або поодинокі випадки лише. Тому в тих регіонах, які знаходяться у помаранчевій або червоній зоні, там можливо буде ставитися питання про дистанційне навчання (після канікул, - ред.)", - сказав Кузін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримує пропозиції раніше розпочати осінні канікули у школах та посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях.