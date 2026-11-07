Росія атакувала підприємства у Кременчуці: четверо постраждалих

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У Кременчуці на Полтавщині внаслідок російської атаки безпілотниками постраждали четверо людей. Ворожі БпЛА влучили по території приватних підприємств на двох локаціях, там виникли пожежі

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає RegioNews .

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БПЛА по території приватних підприємств на двох локаціях. Виникли пожежі", — написав він.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох травмованих.

Також раніше Віталій Дяківнич повідомляв про влучання російського безпілотника по території приватного підприємства у Градизькій громаді Кременчуцького району.

Ще один БпЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та вікна приватного будинку.

Нагадаємо, що у Харкові вранці 7 листопада зафіксували російські удари по Немишлянському та Слобідському районах. Унаслідок влучання в нежитлову будівлю в Слобідському районі зруйновано частину споруди, спалахнула пожежа.