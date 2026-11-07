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07 листопада 2026, 15:56

На трасі Київ — Одеса автобус зіткнувся з КамАЗом: загинув пасажир

07 листопада 2026, 15:56
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Фото: поліція Черкаської області
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На Черкащині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса Setra з вантажівкою КамАЗ загинув 52-річний чоловік. Аварія сталася на трасі М-05 "Київ — Одеса" поблизу села Краснопілка Уманського району. На момент ДТП в автобусі перебувала 21 людина, 4 пасажирів звернулися по медичну допомогу

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада близько 18:00.

За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій міжнародного маршрутного автобуса Setra S431 DT не обрав безпечної швидкості та дистанції, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ із причепом, який рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок аварії 52-річний пасажир автобуса загинув на місці події.

На момент зіткнення в салоні перебувала 21 людина. Чотирьом пасажирам медичну допомогу надали безпосередньо на місці ДТП. Від госпіталізації вони відмовилися.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, що у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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