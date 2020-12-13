В Україні зафіксовано ще понад 9 тисяч випадків COVID-19

Майже 3 тисячі осіб госпіталізовано

Майже 3 тисячі осіб госпіталізовано

Фото з відкритих джерел

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

З понад 9 тисяч нововиявлених за добу випадків захворювання на коронавірус, 494 – захворілі діти та 313 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 969 осіб; летальних випадків – 156; одужало – 7 563 особи; здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, December 12, 2020

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 894 215 осіб; одужало – 501 564 особи; летальних випадків – 15 154; проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць.