В Україні зафіксовано ще понад 9 тисяч випадків COVID-19
9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
З понад 9 тисяч нововиявлених за добу випадків захворювання на коронавірус, 494 – захворілі діти та 313 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано - 2 969 осіб; летальних випадків – 156; одужало – 7 563 особи; здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, December 12, 2020
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 894 215 осіб; одужало – 501 564 особи; летальних випадків – 15 154; проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ хочуть робити мільйон тестів на коронавірус за місяць.