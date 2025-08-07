12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 14:59

Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині

07 серпня 2025, 14:59
Пілоти підрозділу "Фенікс" продовжують безупинно викорінювати російських окупантів з української землі

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"За результатами серії ефективних заходів ліквідовано ворожу піхоту, знищено мото- та автотехніку, бронетехніку, вантажівку та БМП", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили мототехніку, вантажівку й танк ворога на Донеччині.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки
07 серпня 2025, 15:41
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу
07 серпня 2025, 15:24
Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним
07 серпня 2025, 15:16
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
Обережно: фейкові судові повістки з вірусами надходять українцям на пошту
07 серпня 2025, 14:54
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
