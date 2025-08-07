Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Пілоти підрозділу "Фенікс" продовжують безупинно викорінювати російських окупантів з української землі
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"За результатами серії ефективних заходів ліквідовано ворожу піхоту, знищено мото- та автотехніку, бронетехніку, вантажівку та БМП", – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищили мототехніку, вантажівку й танк ворога на Донеччині.
