Києву прогнозують потрапляння до "червоної" зони карантину

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За минулу добу в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу.

"Залишиться Київ ще у "помаранчевій" (зоні, - ред.), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а ріст буде продовжуватися, це природньо", - вважає Рубан.