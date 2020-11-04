Києву прогнозують потрапляння до "червоної" зони карантину
За 3 листопада в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу
За 3 листопада в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу
Київ поки лишається у "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується.
Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.
За минулу добу в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу.
"Залишиться Київ ще у "помаранчевій" (зоні, - ред.), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а ріст буде продовжуватися, це природньо", - вважає Рубан.
Нагадаємо, 2 листопада у МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер