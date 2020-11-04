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04 листопада 2020, 12:35 995

Києву прогнозують потрапляння до "червоної" зони карантину

04 листопада 2020, 12:35 995
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За 3 листопада в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу
За 3 листопада в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу
Фото: flickr
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Київ поки лишається у "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За минулу добу в Києві виявили 856 нових випадків коронавірусу.

"Залишиться Київ ще у "помаранчевій" (зоні, - ред.), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а ріст буде продовжуватися, це природньо", - вважає Рубан.

Нагадаємо, 2 листопада у МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун.

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коронавірус Україна Київ карантин зона
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