Кабмін виділив 895 млн грн на кисень у COVID-лікарнях
Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів додатково виділив 895 млн грн на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.
"Ще в серпні ОДА було дано доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць. Минулого місяця на ці потреби ми спрямували 572 млн грн. Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я", - зазначив він.
Також Шмигаль пригрозив головам ОДА звільненнями через бездіяльність.
"Відсутність результату по забезпеченню лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси — це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - додав прем'єр.
Нагадаємо, 19 жовтня влада направила у регіони понад 570 млн грн для забезпечення лікарень медичним киснем.