15:11  11 листопада
Жорсткий карантин вихідного дня – вже з 14 листопада, - Кабмін
13:55  11 листопада
РНБО "трясе" ЦВК з вимогою оголосити всі результати місцевих виборів
11:56  11 листопада
Опубліковано новий рейтинг партій: у "слуг" лише третє місце
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2020, 15:37 3

Кабмін виділив 895 млн грн на кисень у COVID-лікарнях

11 листопада 2020, 15:37 3
Читайте также на русском языке
Минулого місяця на кисень уряд спрямував 572 млн грн
Минулого місяця на кисень уряд спрямував 572 млн грн
Фото: КМУ
Читайте также
на русском языке

Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів додатково виділив 895 млн грн на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

"Ще в серпні ОДА було дано доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць. Минулого місяця на ці потреби ми спрямували 572 млн грн. Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я", - зазначив він.

Також Шмигаль пригрозив головам ОДА звільненнями через бездіяльність.

"Відсутність результату по забезпеченню лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси — це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - додав прем'єр.

Нагадаємо, 19 жовтня влада направила у регіони понад 570 млн грн для забезпечення лікарень медичним киснем.

коронавірус Україна карантин прем'єр лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »