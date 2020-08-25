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25 серпня 2020, 11:20 3

У МОЗ зробили заяву щодо "накручування" кількості хворих коронавірусом

25 серпня 2020, 11:20 3
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У міністерстві вважають, що лікарні не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів
У міністерстві вважають, що лікарні не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів
Фото: МОЗ
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що медичні заклади не можуть спотворювати дані про хворих COVID-19.

Про це йдеться у публікації "РБК-Україна", передає RegioNews.

За словами Віктора Ляшка, державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, і на них місцеві влади впливати не можуть. А частка тестувань у комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика, стверджує він.

На думку головного санітарного лікаря, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо маніпулювати.

"Тобто, є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", — пояснив він.

Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу при коронавірусній хворобі, також не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування в залежності від кількості створених бригад.

Нагадаємо, у Києві та шести регіонах розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19.

коронавірус карантин МОЗ лікарні хворі
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