Мер Івано-Франківська виступив проти карантину вихідного дня

Руслан Марцінків назвав цей захід "половинчастим рішенням"

Руслан Марцінків назвав цей захід "половинчастим рішенням"

Фото: galka.if.ua

Міський голова Івано-Франківська заявив, що карантин вихідного дня нічого суттєво не змінить, але призведе до економічних втрат у громадах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на радіо "Західний полюс".

Івано-Франківський міський голова заявив, що не є прихильником таких заходів, як карантин вихідного дня. Адже вони нічого суттєво не змінять, але призведуть до звільння людей та економічних втрат у громадах.

Карантин вихідного дня – це половинчасте рішення. Мовляв, треба щось робити, але, щоб не закривати бізнес повністю, то давайте це зробимо у суботу і неділю… Люди обурені подвійними стандартами, бо тим же "Епіцентрам" дозволено працювати, - зазначив Марцінків.

Мер Франківська зізнався, що є прихильником обмеження роботи торговельно-розважальних закладів та ресторанів на нічний час з 22 години, і переконаний, що у період пандемії краще має працювати поліція та інші правоохоронні органи.

Треба попереджати, а не закривати, - переконаний мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти введення "карантину вихідного дня" виступили лише три міністри.