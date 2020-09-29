Коронавірусом захворів "Слуга народу" Беленюк
Чемпіон світу з боротьби тепер бореться з COVID-19
Чемпіон світу з боротьби тепер бореться з COVID-19
Народний депутат від фракції «Слуга народу», чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк підхопив коронавірус.
Про це сам Беленюк написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.
На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною.. ну що, поборемося", - написав нардеп.
Він також повідомив, що лікується вдома, у нього температура 37,2, ломота в тілі і головний біль.
На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною.. ну що, поборемося ;)Опубліковано Zhan Beleniuk Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Петро Порошенко захворів коронавірусом.
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