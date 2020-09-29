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29 вересня 2020, 20:07 1

Коронавірусом захворів "Слуга народу" Беленюк

29 вересня 2020, 20:07 1
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Фото: ТСН
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Народний депутат від фракції «Слуга народу», чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк підхопив коронавірус.

Про це сам Беленюк написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною.. ну що, поборемося", - написав нардеп.

Він також повідомив, що лікується вдома, у нього температура 37,2, ломота в тілі і головний біль.

На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною.. ну що, поборемося ;)

Опубліковано Zhan Beleniuk Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Петро Порошенко захворів коронавірусом.

нардеп Слуга народа коронавірус COVID-19 хворі самоізоляція
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