Соратник Саакашвілі провів два тижні в реанімації через COVID-19

Політик розповів, що перебував у важкому стані

Політик розповів, що перебував у важкому стані

Фото: Facebook

Колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе пролежав місяць у лікарні з важкою формою COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, половину цього часу, а саме два тижні, він пролежав у реанімації.

Отримав багато листів і смс із текстом "куди ж я зник". Як людина, яка сама щойно перенесла важку форму ковіда; провівши місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації, хочу насамперед висловити глибоку подяку всьому медперсоналу”, - написав Сакварелідзе.

Він подякував медикам, які "своїми зусиллями буквально витягли його із безвихідного стану".

У цей нелегкий час ви — справжні герої!", - написав політик.

Нагадаємо, голова Тернопільської ОДА потрапив до лікарні із коронавірусом, також хворобу підтвердили у його заступників.

Раніше повідомлялося, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус, її підключили до апарату ШВЛ.

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