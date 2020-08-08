В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин

Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії

Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів”, - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і протокол не складають.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.