В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин
Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії
Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії
Найбільше порушень правил карантину суред усіх регіонів виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів”, - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і протокол не складають.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.
Під Києвом виявили нелегальне звалище відходів з інфекційних лікареньВсі новини »
08 серпня 2020, 11:53У компанії, яка вивезла троси з Подільського мосту, відбулися обшуки
08 серпня 2020, 11:09Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації
08 серпня 2020, 10:50
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини