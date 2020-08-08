10:23  08 серпня
В Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19
12:09  08 серпня
В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин
10:08  08 серпня
В зоні ООС бойовики тричі порушили перемир'я, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2020, 12:09 2

В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин

08 серпня 2020, 12:09 2
Читайте также на русском языке
Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії
Підрозділи поліції несуть службу в посиленому режимі від початку епідемії
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Найбільше порушень правил карантину суред усіх регіонів виявлено в Києві, Дніпропетровській, Харківській,  Львівській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів”, - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що якщо особа вперше порушує карантин і одразу ж усуває недоліки, то з нею тільки проводять профілактичну бесіду і протокол не складають.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19. 8 серпня Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації.

Україна карантин порушення поліція штраф регіони
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під Києвом виявили нелегальне звалище відходів з інфекційних лікарень
08 серпня 2020, 11:53
У компанії, яка вивезла троси з Подільського мосту, відбулися обшуки
08 серпня 2020, 11:09
Кабмін проведе позачергове засідання через погіршення епідемічної ситуації
08 серпня 2020, 10:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »