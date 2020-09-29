Львівщина просить ще 80 млн грн на боротьбу з коронавірусом

В облраді зазначають, що відсутність фінансування унеможливлює належне лікування хворих

В облраді зазначають, що відсутність фінансування унеможливлює належне лікування хворих

Фото: Львівська обласна рада

Львівська обласна рада звернулася до Національної служби здоров'я України про виділення медичним установам Львівщини додаткових 80 мільйонів гривень для лікування хворих COVID-19.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської облради.

"З огляду на складну санітарно-епідеміологічну ситуацію на території Львівщини та гостру потребу медичних установ для забезпечення повноцінного лікування та надання адекватної допомоги пацієнтам, обласні медичні установи III рівня для надання спеціалізованої допомоги потребують додаткового фінансування в обсязі 80 мільйонів гривень", - йдеться у зверненні.

В облраді Львівщини зазначають, що відсутність фінансування унеможливлює належне лікування хворих, особливо пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції, яка вимагає дорогої і тривалої терапії лікарськими засобами та кисневої підтримки.

"У зв'язку з цим, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо Вас вжити термінових заходів реагування по виділенню додаткових коштів установам охорони здоров'я області для лікування хворих COVID-19", — зазначається у зверненні.

Зокрема, йдеться про комунальні заклади, які надають допомогу пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання, викликаного COVID-19, а саме КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня", КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн і репресованих ім. Ю.Липи", КНП ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр" та КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ перевірить закупівлі ліків від COVID-19 в регіонах.