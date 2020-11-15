В Україні на COVID-19 захворіли ще понад 10,5 тисяч людей

Майже 100 людей померли, одужали – понад 2,5 тисячі

Майже 100 людей померли, одужали – понад 2,5 тисячі

Фото: flickr

В Україні 14 листопада коронавірусну хворобу виявили у 10 681 людини. За останню добу 2 633 пацієнтів одужали, а 95 — померли від ускладнень COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

До лікарень вчора госпіталізували 1 227 людей, які хворіють у важкій формі.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків минулої доби зареєстрували у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Кількість захворювань в регіонах виглядає наступним чином:

м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 535 857 людей, понад 240 тисяч пацієнтів одужали, а 9 603 померли від ускладнень.

Методом ПЛР в Україні провели вже майже 4 млн тестувань. За останню добу провели 44 505 тестів (зокрема методом ПЛР — 36 тисяч, методом ІФА — 8 505).

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, за минулу добу, 13 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд нових випадків коронавірусу, захворювання підтвердили у 12 524 громадян.

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