В Україні на COVID-19 захворіли ще понад 10,5 тисяч людей
В Україні 14 листопада коронавірусну хворобу виявили у 10 681 людини. За останню добу 2 633 пацієнтів одужали, а 95 — померли від ускладнень COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
До лікарень вчора госпіталізували 1 227 людей, які хворіють у важкій формі.
Найбільшу кількість нових підтверджених випадків минулої доби зареєстрували у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Кількість захворювань в регіонах виглядає наступним чином:
м. Київ – 50 620 випадків;
Вінницька область – 13 844 випадки;
Волинська область – 18 676 випадків;
Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
Донецька область – 16 983 випадки;
Житомирська область – 22 225 випадків;
Закарпатська область – 19 384 випадки;
Запорізька область – 18 484 випадки;
Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
Київська область – 24 493 випадки;
Кіровоградська область – 3 651 випадок;
Луганська область – 5 147 випадків;
Львівська область – 36 894 випадки;
Миколаївська область – 12 340 випадків;
Одеська область – 32 782 випадки;
Полтавська область – 14 966 випадків;
Рівненська область – 24 969 випадків;
Сумська область – 17 859 випадків;
Тернопільська область – 23 555 випадків;
Харківська область – 47 599 випадків;
Херсонська область – 6 967 випадків;
Хмельницька область – 22 879 випадків;
Черкаська область – 12 996 випадків;
Чернівецька область – 27 917 випадків;
Чернігівська область – 11 419 випадків.
Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 535 857 людей, понад 240 тисяч пацієнтів одужали, а 9 603 померли від ускладнень.
Методом ПЛР в Україні провели вже майже 4 млн тестувань. За останню добу провели 44 505 тестів (зокрема методом ПЛР — 36 тисяч, методом ІФА — 8 505).
10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, November 14, 2020
Нагадаємо, за минулу добу, 13 листопада, в Україні зафіксовано черговий антирекорд нових випадків коронавірусу, захворювання підтвердили у 12 524 громадян.
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