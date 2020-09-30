У Рівному сесію міськради скасували через спалах COVID-19

Захворювання виявили також у секретаря міської ради

Захворювання виявили також у секретаря міської ради

Фото: rivnerada.gov.ua

У Рівному скасували засідання сесії міської ради, яке було анонсоване на 1 жовтня, оскільки частина депутатів захворіли на COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті міської ради, передає RegioNews.

Зокрема, розпорядження про скасування засідання вранці, 30 жовтня, підписав міський голова Володимир Хомко.

Частина депутатського складу захворіли коронавірусом. Точної кількості назвати не можу. Але відомо, що не вдасться зібрати кворум", – сказав речник міської ради.

Також відомо, що секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук захворів на COVID-19. Про це він написав у своєму Facebook.

Сьогодні отримав підтвердження, що захворів на COVID-19. ПЛР-тест виявися позитивним. А тому, залишаюся вдома та працюю дистанційно", – повідомив Паладійчук.

Нагадаємо, у Харкові сесію облради перенесли через COVID-19, сесія Харківської міської ради також ще не призначена.