У школах "помаранчевої" зони вчителі будуть викладати в захисному щитку - Ляшко

У класах можна буде перебувати без маски

У класах можна буде перебувати без маски

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що в освітніх установах "помаранчевої" зони вчителям буде рекомендовано носити захисний щиток.

Як передає RegioNews, про це повідомляють Факти.

За його словами, під час нового навчального року вчителям дозволять викладати без маски.

Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. У той же час у школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - уточнив Ляшко.

Він зазначив, що вчителі і учні повинні заходити до школи в масках, однак у класах можна перебувати без маски.

Раніше Степанов заявив, що школи будуть працювати в штатному режимі, крім "червоних зон".