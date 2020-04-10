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- 22:17 17 квітня Зеленський назвав умови послаблення карантину
- 21:45 17 квітня Київ знову став містом з найбруднішим повітрям у світі
- 21:18 17 квітня Командувач Нацгвардії захворів на COVID-19
- 20:39 17 квітня Фігуранти "плівок Лероса": майбутні держслужбовці мали платити Єрмакам до 900 тис. грн
- 19:24 17 квітня Від коронавіруса помер вже третій чернець Києво-Печерської лаври
- 19:10 17 квітня Незважаючи на заборону, в Одеській області ринки не закрилися
- 18:41 17 квітня В МОЗ повідомили, при яких умовах скасують карантин в Україні
- 18:08 17 квітня Нардеп Рудик вилікувався від коронавірусу
- 18:04 17 квітня Це не Чорнобиль: фахівці заспокоїли запорожців, які скаржилися на їдкий дим
- 17:33 17 квітня Вінницька облрада вирішила не доплачувати медикам за боротьбу з COVID-19
- 16:57 17 квітня Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі вище норми
- 16:55 17 квітня Силовики та чиновники під час епідемії витрачають бюджетні гроші на дорогі авто
- 16:44 17 квітня Компартія продовжує діяльність в Україні і отримує мільйонні внески
- 16:22 17 квітня У Полтаві вилучили контрабандні цигарки на понад три мільйони гривень
- 16:22 17 квітня Справи Майдану: суд заочно заарештував ексзаступника глави СБУ
- 15:56 17 квітня На Львівщині служителі і прихожани влаштували масову ходу попри карантинні обмеження
- 15:53 17 квітня Дмитро Сенниченко: Фонд держмайна не допустить рейдерського захоплення ОГХК
- 15:34 17 квітня Депутати приписують собі роздачу пайків від мережі супермаркетів
- 15:29 17 квітня Партія Порошенка передала медпрацівникам 30 тисяч захисних костюмів
- 15:04 17 квітня На Харьківщині священик став розповсюджувачем коронавіруса: село закриють на повний карантин
- 14:52 17 квітня Ціни на продукти почали падати: Нацбанк
- 14:46 17 квітня "ДНР" вирішила не проводити парад на 9 травня через коронавірус
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 14:09 17 квітня У Збройних силах України вже 29 випадків коронавірусу
- 13:44 17 квітня Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства
- 13:00 17 квітня Корбан і Філатов купили Дніпру лабораторію для ПЛР-тестів
- 12:58 17 квітня У гуртожитку УПЦ МП коронавірусом захворіли 19 осіб
- 12:55 17 квітня У Запоріжжі на коронавірус захворіла топ-чиновниця департаменту охорони здоров'я
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
- 13:38 15 квітня ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака
- 19:34 13 квітня У Верховній Раді вшанували пам'ять першого вбитого на Донбасі бійця
- 16:24 12 квітня Прохання не подіяли: натовпи віруючих українців зібралися біля храмів у Вербну неділю
- 11:37 12 квітня Фахівці МОЗ з'ясували, чому в Івано-Франківській області фіксують найбільше смертей від коронавіруса
- 13:54 11 квітня В Одесі охорона супермаркету побила покупця через шарф замість маски
- 11:10 14 квітня У МОЗ пояснили, де потрібно носити маску і що таке громадське місце
- 15:15 15 квітня Про злочини генерала СБУ, який шість років працював на ФСБ було відомо ще у 2014
- 09:50 13 квітня Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102
- 09:33 16 квітня В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом
- 13:59 12 квітня Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко
- 16:34 13 квітня Пожежа в Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
- 13:10 12 квітня У Миколаївській області в "коронавірусному селі" встановлюють пункт пропуску, але частина людей встигла виїхати ще вчора
- 10:01 11 квітня Статистика МОЗ: від коронавіруса в Україні вилікувалося більше, ніж померло
- 14:27 15 квітня Смерть директора ринку в Запоріжжі: люди бояться за своє здоров'я
- 14:25 14 квітня Місяць карантину: як змінилися політичні симпатії українців
- 10:45 11 квітня Коронавірус "взяв" Миколаїв: в області зареєстровано перші два випадки СOVID-19
- 17:00 11 квітня У Чернігові летальних випадків від коронавірусу не буде, - мер міста Атрошенко
- 16:13 14 квітня Закарпаття: потенційний голова ОДА подав декларацію на посаду
- 12:38 15 квітня Вірус поширюється Києвом, за добу виявили ще 61 випадок
- 12:16 11 квітня У ДТП на Рівненщині загинув відомий закарпатський контрабандист "Докі"
- 17:40 11 квітня Коронавірус обібрали, регіони теж: бюджетний комітет урізав кошти на боротьбу з COVID-19 та на розвиток ОТГ
- 15:58 14 квітня СБУ затримала генерала, який працював на Росію: подробиці та фото
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- 21:45 17 квітня Київ знову став містом з найбруднішим повітрям у світі
- 16:57 17 квітня Рівень забруднення повітря в Києві майже втричі вище норми
- 12:58 17 квітня У гуртожитку УПЦ МП коронавірусом захворіли 19 осіб
- 12:19 17 квітня Коронавірус у Києві: за добу підтвердили 61 випадок захворювання
- 11:50 17 квітня Смог у Києві: МОЗ радить зачинити вікна і робити вологе прибирання
- 10:18 17 квітня В Чорнобильській зоні пожежні продовжують боротися із вогнем
- 08:54 17 квітня Київ залишається другим містом у світі за рівнем забруднення повітря
- 21:44 16 квітня Лікаря "Охмадиту” звинуватили у крадіжці майже мільйона гривень
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Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
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