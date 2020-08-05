Тернопіль не отримував медичні засоби, доставлені з Китаю - мер міста Надал

За словами мера, всі медичні товари в місті придбані за бюджетні кошти

За словами мера, всі медичні товари в місті придбані за бюджетні кошти

Фото з відкритих джерел

Тернопіль не отримував медичні засоби для боротьби з коронавірусом, які доставили в країну літаками Руслан" і "Мрія".

Про це міський голова Тернополя Сергій Надал розповів в інтерв’ю "Українській правді", інформує RegioNews

За його словами, усі маски, захисні екрани, халати для міста закуповували "виключно за кошти міського бюджету і підприємців".

Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялись? Ми нічого не отримували", - заявив Надал.

Нагадаємо, Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції 23 березня.

Потім 29 березня другий літак із Китаю привіз 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.

23 квітня в Україну з КНР прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем, який зустрічав особисто Зеленський. Літак доставив 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

Усі привезені товари мали розподілити по Україні для боротьби з COVID-19