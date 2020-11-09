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09 листопада 2020, 21:27 4

Коронавірус у Зеленського: Офіс президента перевели на особливий режим роботи

09 листопада 2020, 21:27 4
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Усіх, хто контактував із президентом, переводять на самоізоляцію
Усіх, хто контактував із президентом, переводять на самоізоляцію
Фото: Офіс президента
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Офіс президента буде працювати в особливому режимі, а всіх, хто контактував із президентом України Володимиром Зеленським, відправляють на самоізоляцію до отримання негативного тесту на COVID-19.

Про це агентству УНІАН повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, передає RegioNews.

Вона розповіла, що сьогодні, 9 листопада більшість співробітників Офісу президента зробили тести на COVID-19, дехто вже отримав результати, інші ще чекають.

В Офісі міряють температуру, ходять в масках, дотримуються дистанції, у всіх є дезінфектори, до того ж, частина працівників, за можливості, перейшла на дистанційну роботу, або відбувається чергування”, - розповіла Мендель.

Вона зазначила, що ті, хто не зробив тестів на COVID-19 з тих чи інших причин, зроблять їх упродовж тижня.

Також Мендель повідомила, що усі, хто контактував з президентом та керівником Офісу Андрієм Єрмаком, поінформовані про перевірку та проходження самоізоляції.

Медель розповіла, що Володимир Зеленський почуває себе добре, із усіх симптомів коронавірусу він має лише невелику температуру.

Ми всі сподіваємося на якнайшвидше одужання та легку форму протікання хвороби як президента, так і керівника його Офісу", - додала вона.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

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