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07 листопада 2026, 11:58

На Рівненщині в ДТП травмувалися четверо людей

07 листопада 2026, 11:58
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед них — 17-річна дівчина. Усіх постраждалих госпіталізували до медзакладів Рівного. Поліцейські розпочали досудове розслідування

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 6 листопада близько 23:50 на автодорозі Устилуг–Луцьк–Рівне поблизу села Зоря.

За попередніми даними, 21-річний житель селища Клевань за кермом автомобіля Chery Eastar під час обгону виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touran, яким керував 25-річний житель Луцька.

Унаслідок зіткнення травмувалися четверо людей. У водія Volkswagen діагностували забій грудної клітки та закритий перелом руки.

Також постраждали троє пасажирів Chery: 18-річний житель села Голишів, а також 17-річна дівчина та 21-річний чоловік із Клевані. Усіх чотирьох із травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарень Рівного.

Обидва автомобілі вилучили. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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