Заступниця Єрмака захворіла на коронавірус
Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також заразився її чоловік і діти.
Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує RegioNews.
"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувалися усіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною", - повідомила Ковалів.
За словами заступника голови ОП, вона і її сім'я відчуває себе задовільно. Вони перебувають під наглядом лікаря. Зараз Ковалів з сім'єю - на самоізоляції.
Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на...Posted by Yuliya Kovaliv on Tuesday, October 27, 2020
Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА одужав від коронавірусу.