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Заступниця Єрмака захворіла на коронавірус
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27 жовтня 2020, 13:55 3

Заступниця Єрмака захворіла на коронавірус

27 жовтня 2020, 13:55 3
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Вона і її сім'я почуває себе задовільно
Вона і її сім'я почуває себе задовільно
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Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також заразився її чоловік і діти.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує RegioNews.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувалися усіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною", - повідомила Ковалів.

За словами заступника голови ОП, вона і її сім'я відчуває себе задовільно. Вони перебувають під наглядом лікаря. Зараз Ковалів з сім'єю - на самоізоляції.

Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на...

Posted by Yuliya Kovaliv on Tuesday, October 27, 2020

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА одужав від коронавірусу.

Україна Офіс президента хвороба президент офіс
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