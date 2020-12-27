В Україні за добу зафіксовано 6113 випадків COVID-19

Одужала за добу 6621 людина

Одужала за добу 6621 людина

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6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

Про це, як передає RerioNews, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 674 особи; летальних випадків – 72; одужало – 6 621 особа. За добу здійснено 24 978 тестувань, з яких зокрема 19 543 методом ПЛР, 5 435 - методом ІФА.

6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, December 26, 2020

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 025 989 осіб; одужало – 658 538 осіб; летальних випадків – 17 774; проведено ПЛР-тестувань – 5 472 989.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ запевняють: понад 70% ліжок для COVID-хворих забезпечені киснем.