"Стан важкий": речниця "Батьківщини" підтвердила інфікування Тимошенко коронавірусом
У лідера партії тримається температура до 39 градусів
У лідера партії тримається температура до 39 градусів
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінюється як важкий.
Про це офіційно повідомила речник партії Марина Сорока, передає RegioNews.
Так, на жаль, це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - написала вона.
Раніше, у ЗМІ повідомили, що окрім Юлії Тимошенко на коронавірус захворіли й інші члени сім'ї Тимошенко - дочка Євгенія Тимошенко і її чоловік Артур Чечоткін.
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