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04 вересня 2020, 16:54 3

У патріарха Філарета підтвердили коронавірус

04 вересня 2020, 16:54 3
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Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19
Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19
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У Почесного патріарха УПЦ КП Філарета підтвердили наявність коронавіурсу.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, передає RegioNews.

У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Філарет проходить курс лікування у лікарні, його стан здоров’я задовільний.

Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР, спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.

Філарет коронавірус захворювання УПЦ церква COVID-19
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