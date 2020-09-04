У патріарха Філарета підтвердили коронавірус
Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19
Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19
У Почесного патріарха УПЦ КП Філарета підтвердили наявність коронавіурсу.
Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, передає RegioNews.
У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що Філарет проходить курс лікування у лікарні, його стан здоров’я задовільний.
Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР, спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.
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