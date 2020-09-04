У патріарха Філарета підтвердили коронавірус

Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19

Він пройшов планове тестування на наявність COVID-19

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, передає RegioNews.

У Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Філарет проходить курс лікування у лікарні, його стан здоров’я задовільний.

Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР, спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.