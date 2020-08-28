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28 серпня 2020, 12:57 3

У Кабміні сказали, чи можуть в Україні знову запровадити жорсткий карантин

28 серпня 2020, 12:57 3
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Уряд покладатиметься на адаптивний карантин
Уряд покладатиметься на адаптивний карантин
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Кабінет міністрів не розглядає можливість повторного введення жорсткого карантину.

Про це стало відомо на онлайн-зустрічі представників Європейської Бізнес Асоціації з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу асоціації.

"За словами прем'єр-міністра, уряд не розглядатиме запровадження жорстких обмежувальних заходів у разі другої хвилі поширення коронавірусу, а замість цього покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання", - сказано в повідомленні.

Також, за словами прем'єра, уряд працює над системним відновленням економічної активності.

Зокрема, над напрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над виконанням програми стимулювання економіки і плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

Нагадаємо, що 26 серпня в Україні до 31 жовтня продовжили карантин.

Кабмін Україна карантин уряд асоціація
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