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Перед Радою на мітинг вийшли декілька тисяч підприємців
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15 грудня 2020, 10:01 428

Перед Радою на мітинг вийшли декілька тисяч підприємців

15 грудня 2020, 10:01 428
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Люди вимагають скасовувати заборону на підприємницьку діяльність під час жорсткого карантину
Люди вимагають скасовувати заборону на підприємницьку діяльність під час жорсткого карантину
Фото: strana.ua
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У Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Про це передає RegioNews з посиланням на #SaveФОП у Facebook.

Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.

За словами лідера "SaveФОП" Сергія Доротича, люди ставляться критично до ініціативи уряду щодо виплат у розмірі 8 000 гривень підприємцям на час локдауну.

Єдина можливість покриття витрат для бізнесу - можливість працювати", - заявив Доротич.

Мітингувальники перекрили рух автомобілів вулицею Грушевського і Шовковичної.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

карантин ВР митинг бюджет протести підприємці
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