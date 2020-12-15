Перед Радою на мітинг вийшли декілька тисяч підприємців

Люди вимагають скасовувати заборону на підприємницьку діяльність під час жорсткого карантину

Люди вимагають скасовувати заборону на підприємницьку діяльність під час жорсткого карантину

Фото: strana.ua

У Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Про це передає RegioNews з посиланням на #SaveФОП у Facebook.

Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.

За словами лідера "SaveФОП" Сергія Доротича, люди ставляться критично до ініціативи уряду щодо виплат у розмірі 8 000 гривень підприємцям на час локдауну.

Єдина можливість покриття витрат для бізнесу - можливість працювати", - заявив Доротич.

Мітингувальники перекрили рух автомобілів вулицею Грушевського і Шовковичної.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.