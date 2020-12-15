Перед Радою на мітинг вийшли декілька тисяч підприємців
У Києві сьогодні, 15 грудня, біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.
Про це передає RegioNews з посиланням на #SaveФОП у Facebook.
Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.
За словами лідера "SaveФОП" Сергія Доротича, люди ставляться критично до ініціативи уряду щодо виплат у розмірі 8 000 гривень підприємцям на час локдауну.
Єдина можливість покриття витрат для бізнесу - можливість працювати", - заявив Доротич.
Мітингувальники перекрили рух автомобілів вулицею Грушевського і Шовковичної.
Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав прийом заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.