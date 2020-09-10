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10 вересня 2020, 15:19 4

На Одещині використали всі тести на коронавірус

10 вересня 2020, 15:19 4
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Рixabay
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В державних лабораторіях Одеської області закінчилися реагенти і тести на коронавірус.

Про це повідомив представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, передає RegioNews з посиланням на ТСН.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть в достатньому обсязі надати необхідне", — сказав він.

Дементьєв назвав це загальнонаціональною проблемою.

Нагадаємо, в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР.

коронавірус Україна Одеса карантин тести
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