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01 вересня 2020, 15:15 4

У МОЗ прокоментували рішення КСУ щодо неконституційності введення карантину

01 вересня 2020, 15:15 4
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За словами глави МОЗ, в Україні діє ідеальна модель адаптивного карантину
За словами глави МОЗ, в Україні діє ідеальна модель адаптивного карантину
Рixabay
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У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували рішення Конституційного суду України про неконституційність деяких обмежень на території України.

Відповідну заяву на брифінгу зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, у рішенні немає нічого з приводу компетенції МОЗ.

"Те, що стосується нашої компетенції, МОЗ, щодо обмежувальних заходів, саме протиепідемічних, там в рішенні суду з цього приводу нічого не було", - зазначив він.

Степанов наголосив, що в країні діє ідеальна модель адаптивного карантину. Карантин посилюють в регіонах в залежності від рівня епідеміологічної небезпеки.

Повернення до жорсткого карантину можливе тільки у тому випадку, якщо показники МОЗ погіршаться у всіх регіонах.

Як відомо, на початку червня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності рішення Кабміну про запровадження карантину. У серпні суд визнав таке рішення неконституційним.

Нагадаємо, 26 серпня в Україні до 31 жовтня продовжили карантин.

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карантин МОЗ суд рішення Кабмін
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