17:17  26 листопада
Шмигаль збирає позачергове засідання уряду
16:51  26 листопада
У Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун
18:23  26 листопада
На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 16:51 333

У Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун

26 листопада 2020, 16:51 333
Читайте также на русском языке
Президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”
Президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський спільно із Кабінетом Міністрів будуть розглядати варіант запровадження жорсткого локдауну у випадку значного погіршення епідемічної ситуації.

Про це "Українській правді" повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, передає RegioNews.

За її словами, Зеленський проводить постійні консультації та наради щодо поширення та запобігання COVID-19, тримаючи руку на пульсі.

Розвиток подій залежатиме від епідеміологічної ситуації. Президент, Офіс президента та уряд зробили усе можливе, щоб підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Серед іншого, звісно, розглядалася можливість локдауну, якщо ситуація з поширенням інфекції погіршиться”, - сказала Мендель.

Вона додала, що медична система України витримує нинішнє навантаження, однак ситуація швидко змінюється. Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для покращення епідеміологічної ситуації".

За умови погіршення ситуації, Україна буде повинна його впровадити. Для збереження насамперед життя людей, а також нашої медичної системи. Водночас, парламенту запропоновано проголосувати законотворчі ініціативи щодо економічної підтримки", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.

коронавірус Володимир Зеленський карантин заява Арсен Аваков Юлія Мендель локдаун
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Олексій Кучер погодився стати депутатом міської ради Харкова
26 листопада 2020, 16:12
Аваков не виключає, що в Україні можуть заборонити міжміське сполучення
26 листопада 2020, 14:58
Пік захворюваності COVID-19: у МОЗ сказали, коли чекати
26 листопада 2020, 14:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Переможений переможець: львівський казус Садового
Всі публікації »
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »