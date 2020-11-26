У Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун

Президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”

Президент розглядає суворий карантин як "крайній захід”

Фото: Офіс президента

Про це "Українській правді" повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, передає RegioNews.

За її словами, Зеленський проводить постійні консультації та наради щодо поширення та запобігання COVID-19, тримаючи руку на пульсі.

Розвиток подій залежатиме від епідеміологічної ситуації. Президент, Офіс президента та уряд зробили усе можливе, щоб підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Серед іншого, звісно, розглядалася можливість локдауну, якщо ситуація з поширенням інфекції погіршиться”, - сказала Мендель.

Вона додала, що медична система України витримує нинішнє навантаження, однак ситуація швидко змінюється. Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для покращення епідеміологічної ситуації".

За умови погіршення ситуації, Україна буде повинна його впровадити. Для збереження насамперед життя людей, а також нашої медичної системи. Водночас, парламенту запропоновано проголосувати законотворчі ініціативи щодо економічної підтримки", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.