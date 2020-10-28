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Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 7,4 тисяч нових випадків зараження
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28 жовтня 2020, 09:29 2

Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 7,4 тисяч нових випадків зараження

28 жовтня 2020, 09:29 2
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За минулу добу в країні померли 165 осіб
За минулу добу в країні померли 165 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 27 жовтня, COVID-19 виявили у 7474 осіб, померли від ускладнень 165 хворих, 3306 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків зараження за добу виявили у Харківській - 635, Одеській - 567, Дніпропетровській - 497, у Львівській - 398 та Чернівецькій - 392 областях.

У Києві за добу коронавірус діагностували у 563 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 363 075 осіб, з них 148 642 одужали, летальних випадків - 6755.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6 677 осіб, померли 126 хворих.

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