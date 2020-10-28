Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 7,4 тисяч нових випадків зараження
За минулу добу в країні померли 165 осіб
За минулу добу в країні померли 165 осіб
В Україні за минулу добу, 27 жовтня, COVID-19 виявили у 7474 осіб, померли від ускладнень 165 хворих, 3306 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків зараження за добу виявили у Харківській - 635, Одеській - 567, Дніпропетровській - 497, у Львівській - 398 та Чернівецькій - 392 областях.
У Києві за добу коронавірус діагностували у 563 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 363 075 осіб, з них 148 642 одужали, летальних випадків - 6755.
Нагадаємо, 26 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6 677 осіб, померли 126 хворих.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації