У ЗСУ за добу зафіксували 42 нові випадки коронавірусної інфекції
В цілому від COVID-19 зараз хворіє 485 військовослужбовців
В цілому від COVID-19 зараз хворіє 485 військовослужбовців
У Збройних силах України за 19 серпня зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З хворих у закладах охорони здоров'я перебуває 9 осіб, а решта 33 людини перебувають вдома під наглядом медиків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
За час пандемії одужали - 831 людина, летальних випадків - 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція, найближчі три доби - 195 осіб", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 19 серпня заразилися коронавірусом 2 134 осіб, померли 40 пацієнтів, які були госпіталізовані 407 осіб.
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