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У МОЗ розповіли, скільки витратила Україна цього року на вакцини і експрес-тести
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31 грудня 2020, 15:56 59

У МОЗ розповіли, скільки витратила Україна цього року на вакцини і експрес-тести

31 грудня 2020, 15:56 59
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Загалом за рік закуплено лікарських засобів на рекордну суму 6,5 млрд грн
Загалом за рік закуплено лікарських засобів на рекордну суму 6,5 млрд грн
Фото з відкритих джерел
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МОЗ України спрямувало 12,8 млрд грн у 2020 році на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Йдеться про централізовані заходи в межах бюджету та кошти, залучені з Фонду боротьби з COVID-19.

Про це повідомла на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова, передає RegioNews.

Зокрема, закуплено 5,9 млн експрес-тестів загальною вартістю 989 млн грн; медикаментів на лікування коронавірусної хвороби на 146 млн грн; засобів індивідуального захисту (респіратори, маски, рукавички, захисні щитки, халати та костюми) для медичних працівників на 730 млн грн.

Крім того, здійснено перші закупівлі вакцини проти COVID-19 на суму 964 млн грн та 200 апаратів штучної вентиляції легень загальною вартістю 84 млн грн.

Загалом протягом року міністерство забезпечило поставку лікарських засобів на рекордну суму — 6,5 млрд грн. Для порівняння, показники за попередні роки були такими: 2017 рік — 3,1 млрд грн, 2018 — 5 млрд грн, 2019 — 5,4 млрд грн, повідомила Світлана Шаталова.

Раніше МОЗ доручило ДП "Медичні закупівлі України” закупити 416 автомобілів екстреної медичної допомоги для регіонів країни. Автомобілі вже закуплено та протягом 2-3 місяців буде доставлено в області.

Наприкінці року, відповідно до наданої МОЗ субвенції, регіональні заклади охорони здоров’я уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики та рентген-систем на понад 1 млрд грн.

У межах активної співпраці міністерства та міжнародних організацій — ПРООН, "Краун Ейджентс" — протягом року здійснено закупівлі лікарських засобів для лікування рідкісних важких хвороб на понад 1 млрд 800 тис. грн. Йдеться про імунобіологічні препарати, імуносупресанти, протитуберкульозні лікарські засоби, - додала заступниця міністра.

МОЗ та Світовий банк у межах проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" реалізували програми на суму понад 2 млрд 600 млн грн. Зокрема, розпочато проєкт навчання медиків екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна, а в МОЗ розповіли, на коли запланований перший етап вакцинації українців.

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