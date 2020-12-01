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01 грудня 2020, 10:43 103

У Кабміні сказали, чи обмежать роботу транспорту при введенні локдауну

01 грудня 2020, 10:43 103
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Фінальних дат введення жорсткого карантину поки немає
Фінальних дат введення жорсткого карантину поки немає
Фото з відкритих джерел
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У Мінінфраструктури стверджують, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження транспорту не розглядається. Фінальних дат введення жорсткого карантину поки немає.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews з посиланням на ТСН.

"Навіть в тих країнах, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, транспорт залишався працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я буду наполягати, щоб транспорт залишався робочим", - сказав Криклій.

Він уточнив, що не планується обмежувати будь-який транспорт: міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення і залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати також не будуть. Щодо міжнародного авіасполучення, то слід враховувати ситуацію в іншій країні.

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо запровадження більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - підкреслив Криклій.

Він також додав, що потрібно виходити з раціонального підходу і люди будуть пересуватися на громадському транспорті в основному з бізнес-потреб.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде наполягати на роботі метро та громадського транспорту у разі введення локдауну у столиці. Він заявив про необхідність чітких правил дотримання карантину.

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