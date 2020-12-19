В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
Станом на суботу, 18 грудня в Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Міністерстов охорони здоров’я, передає RegioNews.
Одужали 13 314 громадян, 213 хворих померли. У медичні заклади госпіталізували 2 865 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Серед нових хворих – 547 дітей та 481 медпрацівник. За добу було проведено 60 089 тестувань.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
м. Київ – 99 694 (+1 364)
Вінницька – 20 781 (+203)
Волинська – 30 197 (+380)
Дніпропетровська – 52 068 (+667)
Донецька – 31 929 (+480)
Житомирська – 36 061 (+399)
Закарпатська – 27 003 (+148)
Запорізька – 46 544 (+829)
Івано-Франківська – 41 798 (+154)
Київська – 52 415 (+827)
Кіровоградська – 7 707 (+86)
Луганська – 8 640 (+107)
Львівська – 56 442 (+582)
Миколаївська – 26 260 (+434)
Одеська – 63 124 (+1 161)
Полтавська – 31 433 (+336)
Рівненська – 38 315 (+475)
Сумська – 37 612 (+455)
Тернопільська – 32 235 (+146)
Харківська – 64 792 (+555)
Херсонська – 15 449 (+298)
Хмельницька – 36 360 (+333)
Черкаська – 34 451 (+614)
Чернівецька – 37 949 (+254)
Чернігівська – 26 864 (+455)
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили понад 12,5 тисяч нових випадків.
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