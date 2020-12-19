В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла

18 грудня 2020

Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом

Померлий харківській градоначальник залишив після себе в місті цілу власну команду, але не підготував конкретного спадкоємця. Тому битва у «першій столиці» за головне крісло обіцяє стати виснажливою, ...