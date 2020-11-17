Депутати не змогли скасувати карантин вихідного дня
Рада не схвалила проект постанови №4381
Рада не схвалила проект постанови №4381
У Верховній Раді не знайшли голосів на підтримку рекомендації Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
Постанову підтримали лише 149 нардепів, тоді як потрібно було 226 голосів народних обранців.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія попросив нардепів почекати 14 днів, щоб можна було робити висновок про користь карантину вихідного дня.
Також нардепи підтримали постанову, у якій йдеться про те, що Кабмін повинен за тиждень інформувати населення про можливі обмеження, і пояснював, як буде підтримувати бізнес під час карантину.
Нагадаємо, скасування "карантину вихідного дня" та відміна РРО: про що говоритимуть у Раді сьогодні (ВІДЕО).
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