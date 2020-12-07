09:02  07 грудня
В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19
08:41  07 грудня
Явка на виборах мера Кривого Рогу склала понад 35%
08:13  07 грудня
Доба в ООС: по всій лінії розмежування спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 09:02 14

В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19

07 грудня 2020, 09:02 14
Читайте также на русском языке
Київ знову на першому місці за приростом кількості хворих
Київ знову на першому місці за приростом кількості хворих
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби в Україні зафіксували 8 641 новий випадок коронавірусної інфекції. Померли від коронавірусу 145 пацієнтів, госпіталізували 1037 осіб, одужали 5 123 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

8 641 новий випадок COVID-19 в Україні. Зокрема, захворіли 390 дітей і 284 медпрацівника", - повідомив міністр.

Відомо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 821 947 осіб;
  • одужало – 423 704 особи;
  • летальних випадків – 13 733;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували ще 11590 нових випадків COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус вірус карантин хвороба інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Закарпатську облраду
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »