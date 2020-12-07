В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19
Київ знову на першому місці за приростом кількості хворих
Київ знову на першому місці за приростом кількості хворих
Протягом попередньої доби в Україні зафіксували 8 641 новий випадок коронавірусної інфекції. Померли від коронавірусу 145 пацієнтів, госпіталізували 1037 осіб, одужали 5 123 людини.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
8 641 новий випадок COVID-19 в Україні. Зокрема, захворіли 390 дітей і 284 медпрацівника", - повідомив міністр.
Відомо, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 821 947 осіб;
- одужало – 423 704 особи;
- летальних випадків – 13 733;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували ще 11590 нових випадків COVID-19.
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